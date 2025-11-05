Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
05.11.2025 23:44:31
Duolingo Stock Dives On Q3 Earnings: What You Need To Know
This article Duolingo Stock Dives On Q3 Earnings: What You Need To Know originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duolingo Incmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Duolingo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.06.25
|Duolingo CEO on going AI-first: ‘I did not expect the blowback’ (Financial Times)
Analysen zu Duolingo Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Duolingo Inc
|260,02
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.