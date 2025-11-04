Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Duolingo stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,759 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 54,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,490 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 35,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 260,3 Millionen USD gegenüber 192,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,29 USD, gegenüber 1,88 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 748,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at