Duro Dakovic legte Quartalsergebnis vor

Duro Dakovic hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 28,2 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Duro Dakovic 29,2 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at