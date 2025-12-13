Dutch Bro a Aktie

WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

13.12.2025 14:15:00

Dutch Bros vs Cava: Which Restaurant Stock Will Outperform in 2026?

Two restaurant stocks with some the best long-term expansion opportunities are coffee shop operator Dutch Bros (NYSE: BROS) and Mediterranean fast-casual chain Cava Group (NYSE: CAVA). However, 2025 saw the stocks go in opposite directions, with Cava shares getting cut in half, while Dutch Bros shares are up about 15% year to date, as of this writing.Let's look at which restaurant stock is poised to outperform next year.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
