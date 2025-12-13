Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
|
13.12.2025 14:15:00
Dutch Bros vs Cava: Which Restaurant Stock Will Outperform in 2026?
Two restaurant stocks with some the best long-term expansion opportunities are coffee shop operator Dutch Bros (NYSE: BROS) and Mediterranean fast-casual chain Cava Group (NYSE: CAVA). However, 2025 saw the stocks go in opposite directions, with Cava shares getting cut in half, while Dutch Bros shares are up about 15% year to date, as of this writing.Let's look at which restaurant stock is poised to outperform next year.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Dutch Bros A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Dutch Bros A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)