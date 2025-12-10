Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
10.12.2025 10:43:00
Netflix und Paramount: Jared Kushner, Bieterstreit Warner Bros. - Rolle von Trumps Schwiegersohn im Kampf um Warner Bros. stößt auf Kritik
Im Bieterwettkampf um den Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery äußert Trump kartellrechtliche Bedenken am Angebot von Netflix. Sein Schwiegersohn besorgt Geld für das Konkurrenzangebot von Paramount.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
