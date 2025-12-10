Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
10.12.2025 03:10:20
David Ellison lobbies Warner Bros shareholders to desert Netflix
Paramount chief executive met with investors in New York to push his hostile bid for the Hollywood studio groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
