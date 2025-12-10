Bros Aktie
ISIN: US1148011034
10.12.2025 10:43:00
Paramount-Angebot für Warner Bros.: Rolle von Trump-Schwiegersohn Jared Kushner stößt auf Kritik
Im Bieterwettkampf um den Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery äußert Donald Trump kartellrechtliche Bedenken am Angebot von Netflix. Sein Schwiegersohn besorgt Geld für das Konkurrenzangebot von Paramount.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
