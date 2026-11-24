BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
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24.11.2026 10:51:22
DW Science explainer on the default mode network: what your brain does when you aren't focusing on anything, and why it's important.
Doing nothing might be the ultimate brain hack. When you're bored, the brain goes into default mode network. It's not only healthy for you, but it may also shape the very essence of your identity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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