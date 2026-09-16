BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
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16.09.2026 17:00:04
Human brain tissue grown in mice for first time
New genetic engineering technique promises to aid quest for treatments for incurable neurological conditionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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