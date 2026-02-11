Dynic präsentierte Quartalsergebnisse

Dynic hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 135,28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dynic 69,55 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 11,14 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dynic 11,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at