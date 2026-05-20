ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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20.05.2026 23:57:22
e.l.f. Beauty (ELF) Q4 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, May 20, 2026 at 4:30 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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