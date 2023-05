E.ON-Aktie dennoch tiefer: Goldman empfiehlt E.ON weiter zum Kauf - Kursziel angehoben

Der Aktienkurs von E.ON könne zwar eine Pause einlegen, längerfristig seien die Aussichten für den Energiekonzern aber gut, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vom Unternehmen in Aussicht gestellten Ziele für das Gesamtjahr erschienen ihm konservativ.

Im Xetra-Handel verliert die E.ON-Aktie zeitweise 0,91 Prozent auf 11,99 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)