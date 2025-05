NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Energieversorger sei gut positioniert für ein Wachstum, wobei die Quartalszahlen am 14. Mai keine Überraschungen bringen sollten, schrieb Analyst Javier Garrido in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Aktie bleibe ein "Top Pick"./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 08:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 09:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.