E.ON-Aktie gefragt: E.ON von Analyst hochgestuft - Kursziel angehoben

Analyst Bartlomiej Kubicki hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen für den Versorger E.ON . Das regulatorische Umfeld in Deutschland bessere sich und das Geschäft mit Energienetzen laufe dynamisch.

Im XETRA-Handel klettert die E.ON-Aktie zwischenzeitlich um 1,17 Prozent auf 11,72 Euro.

