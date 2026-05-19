Eagle Materials Aktie
WKN: A0BLQZ / ISIN: US26969P1084
|
19.05.2026 12:35:56
Eagle Materials Inc. Reports Drop In Q4 Profit
(RTTNews) - Eagle Materials Inc. (EXP) revealed earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $60.16 million, or $1.91 per share. This compares with $66.48 million, or $2.00 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.9% to $479.11 million from $470.18 million last year.
Eagle Materials Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60.16 Mln. vs. $66.48 Mln. last year. -EPS: $1.91 vs. $2.00 last year. -Revenue: $479.11 Mln vs. $470.18 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eagle Materials IncShs
|
18.05.26
|Ausblick: Eagle Materials präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Erste Schätzungen: Eagle Materials stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Eagle Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)