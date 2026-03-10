Acacia Research CorpShs Acacia Technologies Aktie
WKN: 164631 / ISIN: US0038813079
|
10.03.2026 16:01:28
Earnings Preview For Acacia Research
This article Earnings Preview For Acacia Research originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acacia Research CorpShs Acacia Technologies
|
07:01
|Ausblick: Acacia Research gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Acacia Research legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Acacia Research CorpShs Acacia Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acacia Research CorpShs Acacia Technologies
|3,52
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.