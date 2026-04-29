Eastern Communications: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Eastern Communications hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 95,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 119,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 61,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at