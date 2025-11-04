Eastman Chemical Company Aktie
Eastman Chemical Q3 Income Falls
(RTTNews) - Eastman Chemical (EMN) announced earnings for its third quarter that Dropped from the same period last year
The company's earnings were $0.40 per share. This compares with $0.53 per share last year.
The company's revenue for the period fell 10.6% to $2.20 billion from $2.46 billion last year.
Eastman Chemical earnings at glance (GAAP):
-EPS: $0.40. vs. $0.53. last year. -Revenue: $2.20 Bln vs. $2.46 Bln last year.
