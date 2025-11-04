Eastman Chemical Company Aktie

Eastman Chemical Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889082 / ISIN: US2774321002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 05:24:09

Eastman Chemical Q3 Income Falls

(RTTNews) - Eastman Chemical (EMN) announced earnings for its third quarter that Dropped from the same period last year

The company's earnings were $0.40 per share. This compares with $0.53 per share last year.

The company's revenue for the period fell 10.6% to $2.20 billion from $2.46 billion last year.

Eastman Chemical earnings at glance (GAAP):

-EPS: $0.40. vs. $0.53. last year. -Revenue: $2.20 Bln vs. $2.46 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eastman Chemical Companymehr Nachrichten