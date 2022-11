eBay begeistert mit Quartalsbilanz - eBay-Aktie mit deutlichem Plus

eBay erzielte im dritten Quartal 2022 ein EPS in Höhe von 1,00 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das EPS noch 0,900 US-Dollar betragen, Analysten hatten nun durchschnittlich mit einem Gewinn von 0,925 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Umsatzseitig stehen bei eBay für das vergangene Quartal 2,4 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Damit verzeichnete die Auktionsplattform beim Umsatz ein Minus gegenüber dem Vorjahreswert von 2,5 Milliarden US-Dollar. Die Analysten-Prognosen hatten sich im Vorfeld auf 2,32 Milliarden US-Dollar belaufen.

Der bereinigte Gewinn fiel um sieben Prozent auf 552 Millionen Dollar.

Seit dem Ende des Online-Bestellbooms in der Pandemie tut sich eBay schwer. Auch die Nutzerzahlen gingen zuletzt deutlich zurück. Dennoch übertrafen die Zahlen die Markterwartungen. Im Schlussquartal, das normalerweise vom Weihnachtsgeschäft profitiert, rechnet eBay mit einem Umsatz zwischen 2,4 Milliarden und 2,5 Milliarden Dollar.

eBay sehr fest nach Zahlen - 'Robustes Quartal'

Aktien von eBay haben am Donnerstag mit einem hohem Kursgewinn an der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend gekratzt. Im Handel an der US-Börse NASDAQ gewannen die Titel des Online-Auktionshauses letztlich 2 Prozent auf 38,82 Dollar.

Der Konzern habe sich in einem schwierigen Markt mit einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Jahresviertel von robuster Seite gezeigt, schrieben die Analysten der Bank of America. Nun drohe aber mehr Gegenwind von der Eintrübung der Konjunktur und von der Währungsseite.

