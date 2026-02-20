eBay präsentierte Quartalsergebnisse

eBay hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 826,32 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 699,55 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4 260,93 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 2 600,34 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2702,60 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1803,88 ARS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13 824,36 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9 465,33 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at