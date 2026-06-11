Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
11.06.2026 15:35:46
ECB raises interest rates for first time since 2023
Central bank is first in G7 to increase borrowing costs in response to Middle East energy crisisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!