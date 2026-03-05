EchoStar A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EchoStar A hat am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EchoStar A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,643 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,79 Milliarden USD belaufen hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 50,410 USD. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,00 Milliarden USD – eine Minderung um 5,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,83 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 46,886 USD sowie einen Umsatz von 14,96 Milliarden USD belaufen.

