Educational Development CorpShs Aktie
WKN: 893420 / ISIN: US2814791057
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19.10.2026 19:30:02
Educational Development: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal 2027 second-quarter earnings call, held on Oct. 14, 2026, Educational Development (NASDAQ:EDUC) announced that its revenue decline slowed significantly alongside progress in its turnaround plan. For long-term investors, stabilizing top-line trends and expanding sales representatives signal operational improvement after periods of steep contraction. Three things management said stand out.
Management noted that revenue fell 11% compared to internal forecasts expecting a 35% drop, driven by inventory replenishment and new product releases.
Rebuilding the direct-selling sales force, known as active brand partners, remains central to growing distribution across the company's PaperPie division.
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