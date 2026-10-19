Educational Development CorpShs Aktie

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WKN: 893420 / ISIN: US2814791057

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19.10.2026 19:30:02

Educational Development: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its fiscal 2027 second-quarter earnings call, held on Oct. 14, 2026, Educational Development (NASDAQ:EDUC) announced that its revenue decline slowed significantly alongside progress in its turnaround plan. For long-term investors, stabilizing top-line trends and expanding sales representatives signal operational improvement after periods of steep contraction. Three things management said stand out.

Management noted that revenue fell 11% compared to internal forecasts expecting a 35% drop, driven by inventory replenishment and new product releases.

Rebuilding the direct-selling sales force, known as active brand partners, remains central to growing distribution across the company's PaperPie division.

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