05.11.2025 06:52:09
Eisai H1 Profit Rises
(RTTNews) - Eisai Co. reported that its first half profit attributable to owners of the parent was 24.63 billion yen, an increase of 13.5% from prior year. Basic earnings per share was 87.37 yen compared to 76.13 yen. Revenue was 400.0 billion yen, up 3.9% from a year ago.
For fiscal 2025, the company expects: profit for the year attributable to owners of the parent of 41.5 billion yen, and revenue of 790.0 billion yen.
