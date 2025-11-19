Elbit Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elbit Systems hat am 18.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 9,41 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,57 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,46 Milliarden ILS, während im Vorjahreszeitraum 6,38 Milliarden ILS ausgewiesen worden waren.

