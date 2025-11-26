Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
26.11.2025 13:57:06
Electric vehicle owners to face pay-per-mile tax
Drivers of electric cars will pay a road charge of 3p per mile, while plug-in hybrid drivers will pay 1.5p per mile from April 2028.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
