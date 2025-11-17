Electricity Generating präsentierte Quartalsergebnisse

Electricity Generating lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,25 THB. Im Vorjahresquartal hatten 4,68 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,47 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 49,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,93 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at