Electromagnetica präsentierte Quartalsergebnisse

Electromagnetica hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 6,6 Millionen RON, gegenüber 7,2 Millionen RON im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at