Electromed: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Electromed äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electromed in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,6 Millionen USD im Vergleich zu 15,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at