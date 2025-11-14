ElringKlinger legte Quartalsergebnis vor

ElringKlinger präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

ElringKlinger hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,890 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ElringKlinger in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 395,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 440,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at