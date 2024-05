Else Nutrition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Else Nutrition lud am 15.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,15 Prozent zurück. Hier wurden 2,1 Millionen CAD gegenüber 2,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at