Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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25.05.2026 20:55:22
Elversberg: Bundesliga newcomers from tiny town make history
A team from a small southwestern German town of just 7,000 inhabitants has made history by sealing promotion to become the 59th club to play in the Bundesliga.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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