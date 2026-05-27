Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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27.05.2026 12:43:19
Elversberg: Bundesliga newcomers from tiny town make history
A team from a small southwestern German town of just 7,000 inhabitants has made history by sealing promotion to become the 59th club to play in the Bundesliga.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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