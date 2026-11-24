Embecta Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3DGNE / ISIN: US29082K1051
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24.11.2026 13:07:41
Embecta Corp. Announces Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Embecta Corp. (EMBC) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $66.0 million, or $1.17 per share. This compares with $26.4 million, or $0.45 per share, last year.
Excluding items, Embecta Corp. reported adjusted earnings of $40.7 million or $0.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.1% to $298.7 million from $264.0 million last year.
Embecta Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $66.0 Mln. vs. $26.4 Mln. last year. -EPS: $1.17 vs. $0.45 last year. -Revenue: $298.7 Mln vs. $264.0 Mln last year.
The company expects Adjusted Earnings per Diluted Share for the full year 2027 to be in the range of $1.60 - $1.90, on revenues of $1.070-$1.090 billion
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