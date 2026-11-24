(RTTNews) - Embecta Corp. (EMBC) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $66.0 million, or $1.17 per share. This compares with $26.4 million, or $0.45 per share, last year.

Excluding items, Embecta Corp. reported adjusted earnings of $40.7 million or $0.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.1% to $298.7 million from $264.0 million last year.

Embecta Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $66.0 Mln. vs. $26.4 Mln. last year. -EPS: $1.17 vs. $0.45 last year. -Revenue: $298.7 Mln vs. $264.0 Mln last year.

The company expects Adjusted Earnings per Diluted Share for the full year 2027 to be in the range of $1.60 - $1.90, on revenues of $1.070-$1.090 billion