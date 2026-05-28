Empire Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Empire Industries äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,59 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,40 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,86 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,95 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 85,91 INR. Im Vorjahr waren 57,42 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,31 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,77 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at