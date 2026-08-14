Empower India legte Quartalsergebnis vor

Empower India hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,78 Prozent auf 373,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 265,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at