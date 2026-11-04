Enact Holdings Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Enact Holdings Inc. (ACT) reported earnings for third quarter of $158.909 million

The company's bottom line totaled $158.909 million, or $1.15 per share. This compares with $163.497 million, or $1.10 per share, last year.

Excluding items, Enact Holdings Inc. reported adjusted earnings of $164.169 million or $1.19 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.4% to $312.854 million from $311.455 million last year.

Enact Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $158.909 Mln. vs. $163.497 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $1.10 last year. -Revenue: $312.854 Mln vs. $311.455 Mln last year.