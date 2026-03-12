ENEA SA präsentierte Quartalsergebnisse

ENEA SA hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

ENEA SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,59 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,510 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,41 Prozent auf 7,45 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,81 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,46 PLN. Im Vorjahr waren 2,63 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 28,12 Milliarden PLN – das entspricht einem Abschlag von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 32,96 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 5,59 PLN je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 29,47 Milliarden PLN beziffert.

Redaktion finanzen.at