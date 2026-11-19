Enerflex Aktie
WKN DE: A1JBLZ / ISIN: CA29269R1055
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19.11.2026 06:05:48
Enerflex CFO Preet Dhindsa Steps Down, Christine Morris Named Replacement
(RTTNews) - Enerflex Ltd. (EFXT), a Canadian provider of modular gas, power, and water technology solutions, Thursday announced that its Chief Financial Officer, Preet Dhindsa, is stepping down from his role effective December 31.
Christine Morris will be replacing him on January 1, 2027.
Morris is a seasoned public company CFO who has over 30 years of global financial leadership experience across the energy, industrial, and technology sectors. She has held senior roles with major international organizations, including BT Group, Maersk Drilling, BJ Services, and Halliburton.
In after-hours activity, shares were trading at $19.09, down 0.37% on the New York Stock Exchange.
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