Ennis Aktie
WKN: 850998 / ISIN: US2933891028
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21.09.2026 12:19:06
ENNIS INC Q2 Profit Drops
(RTTNews) - ENNIS INC (EBF) reported earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $9.39 million, or $0.37 per share. This compares with $13.16 million, or $0.51 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.4% to $102.01 million from $98.68 million last year.
ENNIS INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.39 Mln. vs. $13.16 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.51 last year. -Revenue: $102.01 Mln vs. $98.68 Mln last year.
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