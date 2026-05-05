Enpro Inc. Profit Climbs In Q1

(RTTNews) - Enpro Inc. (NPO) revealed earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $27.4 million, or $1.29 per share. This compares with $24.5 million, or $1.15 per share, last year.

Excluding items, Enpro Inc. reported adjusted earnings of $45.6 million or $2.14 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.9% to $303.0 million from $273.2 million last year.

Enpro Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $27.4 Mln. vs. $24.5 Mln. last year. -EPS: $1.29 vs. $1.15 last year. -Revenue: $303.0 Mln vs. $273.2 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.85 To $ 9.50 Full year revenue guidance: 8 % To 12 %