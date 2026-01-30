|
30.01.2026 06:31:29
Entrust gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Entrust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 16,72 JPY gegenüber 13,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,01 Milliarden JPY – ein Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Entrust 2,69 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
