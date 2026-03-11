|
11.03.2026 05:48:40
Entscheidung über weitere Spitzenförderung
BERLIN (dpa-AFX) - Bis zu diesem Mittwoch wird entschieden, welche Hochschulen in Deutschland weiter als sogenannte Exzellenzuniversitäten gefördert werden. Nach der Entscheidung hinter verschlossenen Türen wollen der Wissenschaftsrat und die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Ergebnis bekanntgeben (18.00 Uhr). Seit Dienstag beraten Expertinnen und Experten sowie die Forschungsministerinnen und -minister von Bund und Ländern darüber.
Zehn Standorte kommen laut Wissenschaftsrat für eine weitere Förderung infrage. Alle sieben Jahre findet eine solche Überprüfung statt. Geprüft wird, ob die Hochschulen die Voraussetzungen weiter erfüllen. Mit der Exzellenzstrategie sollen Universitäten durch die Förderung wissenschaftlicher Spitzenleistungen gestärkt und Kooperationen unterstützt werden./bw/DP/mis
