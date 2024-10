EON SE-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit europäischen Versorgern und Clean-Energy-Unternehmen. Eon habe betont, dass sich der Geschäftsplan von selbst trage und Kapitalerhöhungssorgen zurückgewiesen.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 13,39 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 12,02 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 445 261 EON SE-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 14,7 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 14.11.2024 wird EON SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

