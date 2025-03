NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 13,25 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Stromnetzbetreiber punkte weiterhin mit einer starken Bilanz, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Jahr 2026 erwartet er allerdings Anpassungen am Marktkonsens, dieser dürfte niedrigere Gewinnerwartungen abbilden./niw/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / 11:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2025 / 12:30 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.