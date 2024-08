EON SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Die EON SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Conviction Buy"-Liste der Bank für besonders aussichtsreiche Werte. Das erste Halbjahr des Energieversorgers lege nahe, dass dieser auf gutem Weg ist, seine Jahresziele und auch die Konsenserwartungen zu erfüllen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht für das Jahresziel Aufwärtschancen.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:57 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 12,01 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 41,61 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 2 711 384 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 2,9 Prozent aufwärts. EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen.

