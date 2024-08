EON SE-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht EON SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Operativ habe der Stromerzeuger die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Olly Jeffery von der Deutschen Bank in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Auf der Telefonkonferenz dürfte sich das Interesse auf die Frage richten, ob und wie stark etwaige beschleunigte Abschreibungen auf das Gasgeschäft in den kommenden Jahren in der Gewinn- und Verlustrechnung und im Free Cashflow durchschlagen werden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:20 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 12,33 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 21,70 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 049 160 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,6 Prozent zu Buche. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren.

