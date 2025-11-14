EON sp ADRs präsentierte Quartalsergebnisse

EON sp ADRs hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EON sp ADRs ein Ergebnis je Aktie von 0,040 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON sp ADRs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,65 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 18,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at