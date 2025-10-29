EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie
29.10.2025 23:58:50
EPR Properties Reports Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - EPR Properties (EPR) reported earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $60.55 million, or $0.79 per share. This compares with $40.61 million, or $0.53 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.0% to $182.30 million from $180.50 million last year.
EPR Properties earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60.55 Mln. vs. $40.61 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.53 last year. -Revenue: $182.30 Mln vs. $180.50 Mln last year.
