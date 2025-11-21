EQS-Adhoc: AdCapital AG: Ausblick 2025: Prognosekorrektur für das laufende Jahr

EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Ausblick 2025: Prognosekorrektur für das laufende Jahr

Die AdCapital AG („Gesellschaft“) korrigiert die am 13. Mai 2025 veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025. Die Gesellschaft geht, trotz der bereits erfolgten Intensivierung der vertrieblichen und operativen Maßnahmen, nunmehr von einer gegenüber der letzten Umsatzprognose (159,0 Mio. Euro bis 166,8 Mio. Euro) niedrigeren Umsatzbandbreite für das Geschäftsjahr 2025 von 154,2 Mio. Euro bis 160,2 Mio. Euro aus. Die Prognose für das EBIT des Geschäftsjahres liegt voraussichtlich deutlich unterhalb der letzten Prognose (bislang 0,3 bis 2,1 Mio. Euro).

Im Verlauf des vierten Quartals hat sich zunehmend gezeigt, dass die im September bekräftigte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Maßgeblich hierfür ist die deutliche zeitliche Verlagerung der Abrufe in das Geschäftsjahr 2026.

Diese Verschiebung betrifft insbesondere den Auftragsbestand im Bereich Automotive im Segment Connectivity Solutions, der ursprünglich für das Schlussquartal 2025 vorgesehen war. Die Nachfrage wurde dabei nicht storniert, sondern infolge geänderter Produktionsplanungen der OEMs zeitlich neu disponiert. Damit verzögern sich die Umsatz- und Ergebnisbeiträge, die im bisherigen Geschäftsjahresplan enthalten waren, in das neue Geschäftsjahr 2026.

Gleichzeitig beschleunigte die AdCapital AG die Restrukturierung ihrer Tochtergesellschaft, der Erich Jaeger GmbH & Co. KG, um die geplanten Maßnahmen noch dieses Jahr weitgehend abzuschließen. Die vorgezogenen Restrukturierungskosten sind in der Prognose berücksichtigt.

Trotz dieser temporären Belastungen bleibt die grundsätzliche Wettbewerbsfähigkeit intakt. Die im Jahr 2025 begonnenen Serienprojekte sowie die neu gewonnenen Kundenaufträge sichern für 2026 eine deutliche Erholung ab. Die Gesellschaft erwartet, dass die zurückgestellten Abrufvolumina im ersten Halbjahr 2026 kompensiert werden und sich die Ergebnislage im neuen Geschäftsjahr entsprechend verbessert.

Die Prognose der AdCapital AG steht unter dem Vorbehalt eines schwierigen geopolitischen Marktumfelds mit nicht vorhersehbaren Einflussfaktoren.

Über AdCapital AG

Die AdCapital AG ist eine Industrieholding mit Fokus auf wertschaffende Beteiligungen im deutschsprachigen Mittelstand. Mit den strategischen Segmenten Connectivity Solutions, Digital Solutions und Supply Chain Solutions begleitet sie ihre Portfoliounternehmen auf dem Weg zu nachhaltiger Marktführerschaft.

